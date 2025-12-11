ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಕಾಳಗಿ: ‘ಜೋಳ’ದ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಘಟಕ ಸಿದ್ಧ

ಬಷೀರಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:43 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಿಂದ ಜೋಳದ ಖಾದ್ಯಗಳ ತಯಾರಿ ಅವಕಾಶ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಕೃಷಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಸಮದ್ ಪಟೇಲ್‌, ಕಲಬುರಗಿ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಜೋಳ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಯಂತ್ರಗಳು
ಜೋಳ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಯಂತ್ರಗಳು
KalaburagiMaize crop

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT