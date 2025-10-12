ಭಾನುವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಆರ್. ಬಿರಾದಾರ

ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಸಿರಿ ಕೃತಿ ಜನಾರ್ಪಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:48 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:48 IST
Kalburgibook release

