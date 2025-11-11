ಸಲೀಂಅಲಿ ಜನ್ಮದಿನ: ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ</strong>: ಪಕ್ಷಿತಜ್ಞ ಡಾ.ಸಲೀಂಅಲಿ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಇಕೊ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪಕ್ಷಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿವಿಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆ ತನಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಆಸಕ್ತ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ತಂಡವು ವಿವಿಧ 36 ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ. ಬಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಡವಳಿಕೆ, ಅವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅರಿಯುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಕುತೂಹಲದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಂಡದ ಪವನ್ ಮೋಹನ ರಾವ್, ಅನಿಲ, ಅಭಿಷೇಕ ಉಪ್ಪಾರ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ರಾಜಶೇಖರ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಬಳಸಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಹಲವರು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>