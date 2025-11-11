ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
Ranji Trophy: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ‘ರಣಜಿ’ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ಸತೀಶ ಬಿ.
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:48 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:48 IST
ನ.16ರಿಂದ ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
ನಿಖಿಲ್ ಭೂಸದ್, ಹಂಗಾಮಿ ನಿಮಂತ್ರಕ, ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಧಾರವಾಡ ವಲಯ
HubballiRanji Trophy

