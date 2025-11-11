ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಪುನರಾಗಮನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕ್ಷೀಣ

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಬೌಲರ್‌?
ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:13 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:13 IST
ಶಮಿಗೆ ಗಂಗೂಲಿ ಬೆಂಬಲ
ಶಮಿ ಅವರು ಕೌಶಲದ ಬೌಲರ್‌. ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಮೂರೂ ಮಾದರಿಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅರ್ಹರು. ಅವರು ಫಿಟ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಅಮೋಘವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
