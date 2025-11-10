ಚುರುಮುರಿ: ನಗುವುದೋ ಅಳುವುದೋ…

<p>‘ನಗುವುದೋ ಅಳುವುದೋ ನೀವೇ ಹೇಳಿ…’ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ರಾಗವಾಗಿ ಉದಯಶಂಕರ್ ಬರೆದಿದ್ದ ಚಿತ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ದನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ದುಃಖವೂ, ಒಂದು ಬಗೆಯ ಗೊಂದಲವೂ ಇತ್ತು.</p>.<p>‘ಯಾಕಲೇ… ಅಂಥಾ ಪರಿ ಏನಾತೀಗ?’ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಅದೇ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಜೊಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಗುವುದೋ ಅಳುವುದೋ ಗೊತ್ತಾಗವಲ್ಲದು’ ಎಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿತು.</p>.<p>‘ಅವನ ತಾಯಿ ಮೀರಾ ನಾಯರ್ ಭಾರತೀಯಳು. ತಂದೆ ಕಡೆ ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದವರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅಂವಾ ಡಬ್ಬಲ್ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದಂವಾ! ಅಗದಿ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಗಬೇಕು ಕಣಲೇ’ ಎಂದೆ.</p>.<p>‘ಅವನ ತಂದೆ ಕಡೆವ್ರು ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದವ್ರು ಖರೇ… ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಮಮ್ದಾನಿ. ಪಟೇಲ್, ಶಾ, ವಘೇಲ ಇಂತಾ ಗುಜರಾತಿ ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಅಲ್ಲವಲ್ಲ’ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>‘ಮಮ್ದಾನಿನೂ ಗುಜರಾತಿ ಅಡ್ಡಹೆಸರೇ. ಅಂವಾ ತನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಮೇಯರ್ ಆದ ಮ್ಯಾಲೆ ಮೊದಲ ಭಾಷಣದಾಗೆ ನೆಹರೂ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾನೆ. ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾನೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ, ನಗಬೇಕಲೇ’ ಎಂದು ನಾನು ವಾದಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಅದೇ ಮತ್ತೆ… ಅಂವಾ ನೆಹರೂ ಚಾಚಾನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಸಿಕೋಬೇಕು? ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಮ್ ಮೋದಿಮಾಮಾನ್ನ ಬೈದಾನೆ… ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಳುವುದೇ ಈಗ’ ಎಂದಿತು ಮತ್ತೆ ಅಳುದನಿಯಲ್ಲಿ. </p>.<p>‘ಅಂವಾ ಬೈದಿಲ್ಲಲೇ… ಖರೇ ಏನೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾನೆ ಅಷ್ಟೇ!’ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘2019ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಮಾಮಾ ಹೂಸ್ಟನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಹೌಡಿ ಮೋದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದರಲ್ಲ… ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿನಾಗೂ ಹೌಡಿ ಮೋದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೌದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಅದು ಆಗೂದು ಡೌಟು… ಅಳುವುದೇ ಈಗ’ ಎಂದು ಕಣ್ಣೊರೆಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>