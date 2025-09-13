ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಕಲಬುರಗಿ: ಬೆಳಗಿನ ನಡಿಗೆಯ ತಾಣವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾದ ಸ್ಮಶಾನ 'ಅಂತಿಮ ಅರಮನೆ'

ಬಸೀರ ಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:37 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಮಾಜದ ಜನರು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಸ್ಮಶಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ₹30 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಅನುದಾನ ತಂದು ಕೈಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಚಿಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.
– ಪ್ರಕಾಶ ಎಚ್.ಕಪನೂರ, ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22ರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ
Kalaburagi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT