ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ | ಮಳೆಯ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಗಣಪನ ದರ್ಶನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:47 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:47 IST
ಕಲಬುರಗಿಯ ಹಮಾಲವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡ ಗಣಪ
ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ವಿನಾಯಕ ತರುಣ ಸಂಘದವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಗಣೇಶ
ಕಲಬುರಗಿಯ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್‌ ಬಳಿಯ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ
ಕಲಬುರಗಿಯ ಗುಲ್ಲಾಬವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನನಾದ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ
ಜಗತ್‌ ಬಳಿಯ ಗೊಲ್ಲರ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಗಣೇಶ
kalaburgi

