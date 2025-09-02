ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ: ಎರಡೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 334 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅವಾಂತರ; ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗೂ ಹಾನಿ
ಬಸೀರ ಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:57 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:57 IST
