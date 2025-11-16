ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ | ಕಣ್ಣಾಲಿ ತೇವಗೊಳಿಸಿದ ‘ಕಾಲಚಕ್ರ’ ನಾಟಕ

ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗಾಯಣದ ರೆಪರ್ಟರಿ ಕಲಾವಿದರ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:17 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:17 IST
ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ₹1.5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೆಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕರು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು
ಸುಜಾತಾ ಜಂಗಮಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗಾಯಣ ನಿರ್ದೇಶಕಿ
