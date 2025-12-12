ಕಲಬುರಗಿ: ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13ರಿಂದ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ನೆಲೋಗಿಯ ಜನಪದ ಗಾಯಕಿ ನೀಲಮ್ಮ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು
ವಿಲಾಸವತಿ ಖೂಬಾ ಕಲಬುರಗಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಪುಷ್ಪಾ ವಾಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪುಷ್ಪಾ ಅವರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಸವತತ್ವ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ
ಜಯಶ್ರೀ ದಂಡೆ ಕಲಬುರಗಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ
ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಿವರ
ಡಿ.13ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ಕ್ಕೆ ಷಟಸ್ಥಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕಗಳ ಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ನಂತರ ‘ವಚನ ನಿರ್ವಚನ’ ‘ಸಂವಾದ’ ‘ಶರಣ ದಂಪತಿಗಳು’ ಎಂಬ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ‘ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ’ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಜರುಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಜಯಶ್ರೀ ದಂಡೆ ಹೇಳಿದರು. ಡಿ.14ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ‘ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ’ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ‘ಶರಣೆಯರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ’ ‘ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣೆಯರು’ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಕ್ಕೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ದಂಡೆ ವಿವರಿಸಿದರು.