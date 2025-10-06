ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ, ಚಾಕು ಇರಿತ

ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿಯ ಬಂಕ್‌ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಕೃತ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:39 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:39 IST
