ಕಲಬುರಗಿ | ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಬಂಕ್‌ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ: ಮೂವರ ಬಂಧನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:22 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:22 IST
ಆರೋಪಿ ಟೈಗರ್ ವಿನೋದ
ಆರೋಪಿ ನಾಗೇಶ ಕಟ್ಟಿಮನಿ
Kalaburagi

