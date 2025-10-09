ತಲಾ ₹58 ಕೋಟಿ: ಇಬ್ಬರು ಆಸಿಸ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ

<p><strong>ಸಿಡ್ನಿ:</strong> ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ I ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೊಂದು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳ ಪರ ಆಡಲು ತಲಾ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (₹58.46 ಕೋಟಿ) ಮೌಲ್ಯದ ಬಹು ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದದ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಆಫರ್ನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಸಿಡ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಐಪಿಎಲ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದು ಪೂರ್ಣಾವಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪರ ಆಡಲು ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರಿಗೆ ತಲಾ ₹58 ಕೋಟಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ನೀಡುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 6 ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.</p><p>ವರದಿಯಲ್ಲಿ 'ಈ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೊಂದು ನೀಡಿದ ದೊಡ್ದ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ನಯವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (CA)ದ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ AUD (₹8.77 ಕೋಟಿ) ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ನಾಯಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ 3 ಮಿಲಿಯನ್ AUD (₹17.54 ಕೋಟಿ) ನಷ್ಟಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>