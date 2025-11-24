<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಟ್ಲರ್ಗಳಾದ ಶೈನಾ ಮಣಿಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಸುಮಿತ್ ಎ.ಆರ್. ಅವರು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಇಟಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 48ನೇ ಜೂನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಕರ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೈನಾ 17–21,22–20, 21–13 ರಿಂದ ತನೂ ಚಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ರುಜುಲಾ ರಾಮು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ವರೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸುಮಿತ್ ಬಾಲಕರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಲಾಲ್ರೆಮ್ಸಂಘಾ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 21–13, 21–12 ರಿಂದ ಭಾರ್ಗವ್ ರಾಮ್ ಅರಿಗಲೆ (ಆಂಧ್ರ)– ವಿಶ್ವತೇಜ್ ಗೊಬ್ಬುರು (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) ಅವರನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಾಲಕರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅನ್ಶ್ ನೇಗಿ ಪಾಲಾಯಿತು. ಅವರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 18–21, 22–20, 21–11 ರಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ರಾಜ್ಯದ ಸುರ್ಯಾಕ್ಷ್ ರಾವತ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>