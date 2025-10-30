ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಕಲಬುರಗಿ: ಸಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞನಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಗರಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 16:50 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 16:50 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಪಡೆಯದೇ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಫಲಕಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ.
-ಎಸ್.ಬಿ.ಹೊಸಮನ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು
KalaburagiKarnataka RajyotsavaRajyotsava AwardRajyotsava awards

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT