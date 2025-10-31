ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಅಫಜಲಪುರ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಸ್ ಓಡಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:24 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕಮಲಾಪುರ: ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ, ಎರಡು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಮಲಾಪುರ: ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ, ಎರಡು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವು
ಕಮಲಾಪುರ: ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ, ಎರಡು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕಲಬುರಗಿ: ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ತಡೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಲು ಸಲಹೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಲಬುರಗಿ: ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ತಡೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಲು ಸಲಹೆ
ಕಲಬುರಗಿ: ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ತಡೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಲು ಸಲಹೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕಲಬುರಗಿ | ಅ‍ಪ್ಪ ಕೆರೆ ಅಂದ ಕಸಿದ ‘ಅಂತರಗಂಗೆ’: ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬೋಟಿಂಗ್‌ಗೆ ತೊಡಕು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಲಬುರಗಿ | ಅ‍ಪ್ಪ ಕೆರೆ ಅಂದ ಕಸಿದ ‘ಅಂತರಗಂಗೆ’: ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬೋಟಿಂಗ್‌ಗೆ ತೊಡಕು
ಕಲಬುರಗಿ | ಅ‍ಪ್ಪ ಕೆರೆ ಅಂದ ಕಸಿದ ‘ಅಂತರಗಂಗೆ’: ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬೋಟಿಂಗ್‌ಗೆ ತೊಡಕು
KalaburagiBus

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT