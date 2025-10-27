ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
kalaburagi
ಕಲಬುರಗಿ | ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಪೂಜೆ...: ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ದೇವಿಗೆ ಹರಕೆ

ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಳಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ದೇಗುಲ
ಬಸೀರ ಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ
Published : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಲಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಯುವಕ
ಲಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಯುವಕ
ತಂಗಿಯ ಜೀವನದ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ತಾಯಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ತಂದು ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ.
-ರಾಹುಲ್‌ ಗುತ್ತೇದಾರ, ನರೋಣಾ ನಿವಾಸಿ
KalaburagiGulbarga

