ಕಲಬುರಗಿ: ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಉತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಅಪಾರ ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಸರಪಳಿ ಹರಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪೂಜಾರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:08 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:08 IST
ಜಗತ್‌ ಮೇಲಿನಕೇರಿಯಿಂದ ಗಾಜಿಪುರ ದಾಸೋಹ ಮಠದವರೆಗೆ ನಡೆದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳಿನ ಮೇಳದವರು ಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು
ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಭಕ್ತಸಮೂಹ | ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಆರತಿ ಹುಗ್ಗಿ, ಅನ್ನ–ಸಾಂಬಾರು ಪ್ರಸಾದ ಸವಿದ ಜನ
Kalaburagi

