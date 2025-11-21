ಆಳಂದ: ಗ್ರಾಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೇರಿ 5 ಜನ ಸದಸ್ಯರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದು

<p><strong>ಆಳಂದ</strong>: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಿವಿಧ ಅನುದಾನ ದುರುಪಯೋಗದ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಜನ ಸದಸ್ಯರ ಸದಸ್ಯತ್ವವು ರದ್ದುಗೊಂಡ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಂದೀಪ ಡಿ ಅವರು ಆದೇಶ ಹೋರಡಿಸಿದ್ದು, ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯ ವಿಠಲ ಕೋಣೇಕರ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೇರಿ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವಿವಿಧ ಅನುದಾನವು ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡೆಸಿಕೊಂಡಿರುವದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇಖಾಬಾಯಿ ಚವ್ಹಾಣ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಾರ್ತಿಕ ಕುಂಬಾರ, ಸುರೇಖಾ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ, ಸುರೇಖಾ ಸೋಮಣ್ಣಾ, ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಹಣಮಂತ, ಯಂಕಪ್ಪ ಬನಪಟ್ಟಿ ಅವರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೇರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೂ ₹49,740 ಅನುದಾನವು ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡೆಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಅವಧಿಯು ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿತ್ತು.</p>