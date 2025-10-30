ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಕಲಬುರಗಿ: ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಿವೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಕೋರ್ಟ್‌ ಎದುರು ಶೌಚಾಲಯ ಇದ್ದರೂ ಬೀಗ; ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಪರದಾಟ
ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಎಸ್‌.ಹಂಗನಳ್ಳಿ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:21 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರಿನ ಇ–ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಾಗಲೂ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬೀಗ | ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಚಿಂತನೆ
ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಂಪೌಂಡ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುವುದು
ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಂಪೌಂಡ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುವುದು
ಕಲಬುರಗಿಯ ಮೋಹನ್‌ ಲಾಡ್ಜ್‌ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಇ–ಶೌಚಾಲಯದ ದುಸ್ಥಿತಿ
ಕಲಬುರಗಿಯ ಮೋಹನ್‌ ಲಾಡ್ಜ್‌ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಇ–ಶೌಚಾಲಯದ ದುಸ್ಥಿತಿ
Kalaburagiclean cityToilet

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT