ಕಲಬುರಗಿ: ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಿವೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳು

ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರಿನ ಇ–ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಾಗಲೂ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬೀಗ | ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಚಿಂತನೆ.

ಕಲಬುರಗಿ: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಭಾಗೀಯ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಗರದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ, ಜನನಿಬಿಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾರ್ಗದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ವೃತ್ತ(ಹೊಸ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್), ಮೋಹನ್ ಲಾಡ್ಜ್ (ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್), ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತ, ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು(ಹೊಸ) ಶೌಚಾಲಯಗಳಿದ್ದರೂ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ರಾಮಮಂದಿರ ವೃತ್ತ, ಲಾಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್, ಖರ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಪಂಪ್ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಹಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು 'ನಿಸರ್ಗ ಕರೆ'ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಮೋಹನ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಎದುರು, ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿ ಸಂದಿ, ಡಿ.ಸಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರಿನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಗಿಡಗಂಟಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನೈರ್ಮಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಎಸ್.ಎಂ. ಪಂಡಿತ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಯಂತಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿದ್ದರೂ ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬೀಗ ಹಾಕಿರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಜನ ದೂರುತ್ತಾರೆ.

'ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪದೇಪದೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠಪಕ್ಷ ಮೂತ್ರಾಲಯಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

'ಪುರುಷರಾದರೆ 'ನಿಸರ್ಗ ಕರೆ'ಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಡೇನು? ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು, ರಾಮಮಂದಿರ ಸರ್ಕಲ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರಿನ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂಬುದು ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರರೊಬ್ಬರ ಒತ್ತಾಯ.

ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಇ–ಶೌಚಾಲಯಗಳು 

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ 2017ರಲ್ಲಿ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಇ–ಶೌಚಾಲಯಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನ ₹2 ಅಥವಾ ₹5 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನಾಣ್ಯ ಹಾಕಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಅವು ನೀರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಂದ್ ಆದವು. 'ಮೋಹನ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಸಮೀಪ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ರಾಷ