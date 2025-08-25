ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಕಲಬುರಗಿ: ನವೀಕೃತಗೊಂಡ ಎಸ್‌.ಎಂ.ಪಂಡಿತ ರಂಗಮಂದಿರ

ಕೆಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿಯ ₹4.80 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ: ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ರಂಗಮಂದಿರ ಸಜ್ಜು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:27 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಎಸ್.ಎಂ.ಪಂಡಿತ ರಂಗಮಂದಿರ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಂಗಮಂದಿರವನ್ನಾಗಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರ ಮನತಣಿಸಲು ಈಗಿನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಂಗಮಂದಿರ ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
ಎಸ್‌.ಎಂ.ಪಂಡಿತ ರಂಗಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಈ ರಂಗಮಂದಿರವು ಕಲಬುರಗಿ ನಾಗರಿಕರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ
ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Kalaburagi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT