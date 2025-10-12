ಭಾನುವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಮಲಾಪುರ | ಜಾತಿಗಣತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯತೆಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಗಿರೀಶ ಹೆಬ್ಬಾರ ಖೇದ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:11 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:11 IST
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ
ಶಂಕರಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜ ದತ್ತದಿಗಂಬರ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ಮಠ ಸೊಂತ
