ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ | ‘ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ’

ಎಐಡಿಎಸ್‌ಒಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮ್ಮೇಳನ: ಕಿರಣ್ ಗಾಜನೂರು ಅಭಿಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:37 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:37 IST
Comments
ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
6000 ಕೆಪಿಎಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 40000 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಶ್ವಿನಿ ಕೆ.ಎಸ್‌. ಎಐಡಿಎಸ್‌ಒ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
ಅಶ್ವಿನಿ ಕೆ.ಎಸ್‌. ಎಐಡಿಎಸ್‌ಒ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
kalaburgi

