ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ: ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ‘ವಿಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ’

ವೀಕ್ಷಕರ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಹ್ಯೂಮನ್‌ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಡೈನೋಸಾರ್‌ ಧ್ವನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಬಸೀರ ಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:04 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:04 IST
ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಹ್ಯೂಮನ್‌ ಗ್ಯಾಲರಿಯ ನೋಟ
ಹೊಸ ಹ್ಯೂಮನ್‌ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಳಿಕ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಕೆ.ಎಂ.ಸುನೀಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿ
