ಸೇಡಂ: ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆದ ಯುವತಿ

ಹೂಡಾ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಸಲಿಂಗಮ್ಮ ವಿಕಾರಬಾ
ಅವಿನಾಶ ಬೋರಂಚಿ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:34 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:34 IST
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಬಸಲಿಂಗಮ್ಮ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ
ಪಂಡಿತ ಬಿ.ಕೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಸೇಡಂ
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷತ್ತಾಗಿದ್ದು ಶಾಲೆ ಕಲಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸ.
ದೊಡ್ಡಸುಬ್ಬಣ್ಣ ವಿಕಾರಾಬಾದ್ ಯುವತಿ ತಂದೆ
