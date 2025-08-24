ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಸೇಡಂ: ಶಾಲೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭರವಸೆ

ಮಲ್ಕಾಪಲ್ಲಿ; ಶಾಲಾ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:58 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:58 IST
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾವಣಿ ಕುಸಿದು ಗಾಯಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ. ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
– ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮದಾನಿ, ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಲಬುರಗಿ
