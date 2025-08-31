ಭಾನುವಾರ, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಜೇವರ್ಗಿ: ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ವಿಜಯಕುಮಾರ ಎಸ್.ಕಲ್ಲಾ
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:11 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:11 IST
ಪಟ್ಟಣದ ಗುರುಕುಲ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಫುಡ್‌ಪಾರ್ಕ್ ವರೆಗೆ ಕೆಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿ ವತಿಯಿಂದ ₹1.5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ತಜಮುಲ್ಲಾ ಹುಸೇನ್
roadstudents

