ಕಲಬುರಗಿ: ‘ತಪಸ್ಸು ಫಲಿಸಲು ತಪನ ಇರಲಿ’

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ</strong>: ‘ತಪಸ್ಸು ಫಲಿಸಲು ತಪನ ಇರಬೇಕು. ತಪನ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕಳಕಳಿಯ ಭಾವನೆ’ ಎಂದು ಹರಿಹರಪುರದ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶಾರದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಿಂಹ ಪೀಠದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಚೆನ್ನೈನ ಭಾಸ್ಕರ ಪ್ರಕಾಶ ಆಶ್ರಮದ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಅಯುತ ಚಂಡಿಕಾ ಮಹಾಯಾಗ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಬಳಿಕ ನಿವೇದಿತಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬಾಳು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಗುರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಲದ ಪ್ರವಾಹದೊಳಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧನೆ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಫಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಫಲಿಸಲು ತಪನ ಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಉಪಾಸನೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿರಿಮೆ. ಬಹುತ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠ ಬೀದರ್ನ ಚಿದಂಬರಾಶ್ರಮದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ದ್ರವ್ಯಯಜ್ಞ, ತಪಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಎಂದು ಮೂರು ಬಗೆಯ ಯಜ್ಞಗಳಿವೆ. ದ್ರವ್ಯಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ತಪಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಾಧೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ಯಾರು ಎಂದು ಅರಿಯುವುದೇ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂರನೆಯ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಲಬುರಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಮಹೇಶ್ವರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಯುತ ಚಂಡಿಕಾ ಮಹಾಯಾಗದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕಲ್ಯಾಣಿಕಾಳಿ ದೇವಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹25 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ₹35 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದ ಉದ್ಯಮಿ ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ ಕಡಗಂಚಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ’ ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಓಂಕಾರ ಆಶ್ರಮದ ಆಚಾರ್ಯ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಮಧುಸೂದನಾನಂದ ಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವಿಜಯಪುರ–ಗದಗ–ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ತುಮಕೂರಿನ ವೀರೇಶಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಂದ್ರೇಶಾನಾಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. </p>.<div><blockquote>ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಆಶ್ರಮ ಇದೀಗ ಬೃಹತ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಕಾಮಾತೆಯ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಮಹೇಶ್ವರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ಕಲಬುರಗಿ</span></div>.<p> ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನೈ ರುದ್ರಜರಿಂದ ಯಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹೀರಣ್ಣಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ರುದ್ರಬಳಗದ 121 ಜನ ರುದ್ರಜರು ಚೆನ್ನೈನ ಭಾಸ್ಕರ ಪ್ರಕಾಶ ಆಶ್ರಮದ ಯಜ್ಞನಾಥನ್ ಸ್ವಭಾವಾನಂದನಾಥ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯಂಬಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಹೋಮ ಹಾಗೂ ಆಯುತ ಚಂಡಿಕಾ ಮಹಾಯಾಗ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನೆರೆದಿದ್ದವರು ವಿಡಿಯೊ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೂ ಯಾಗದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದರು. ನ.30ರಂದು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಅತಿರುದ್ರ ಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕ ಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>