ಕಲಬುರಗಿ: ‘ತಪಸ್ಸು ಫಲಿಸಲು ತಪನ ಇರಲಿ’

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ; ಅಯುತ ಚಂಡಿಕಾ ಮಹಾಯಾಗ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:41 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:41 IST
ಮಹಾಯಾಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಗಮನ ಸಳೆದರು   ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ತಾಜುದ್ದೀನ್‌ ಆಜಾದ್
ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಆಶ್ರಮ ಇದೀಗ ಬೃಹತ್‌ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಕಾಮಾತೆಯ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ
ಮಹೇಶ್ವರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ಕಲಬುರಗಿ
