ಕಲಿಕೆ, ಕಾಯಕ, ಮೌಲ್ಯ ಮರೆಯದಿರಿ: ಪ್ರೊ. ಪಿ.ಎಲ್‌.ಪಾಟೀಲ

ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಏಳನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ; ಯುವ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:23 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:23 IST
ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಪದವೀಧರರು    ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಿನ. ಅವರ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನ. ಶರಣರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಎತ್ತರೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಶಯ
–ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಎಸ್‌.ಅಪ್ಪ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಶರಣಬಸವ ವಿವಿ
Kalaburagi

