ಶೇರಿಭಿಕನಳ್ಳಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ!

ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಂಚಿತ ಶೇರಿಭಿಕನಳ್ಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿರುವುದು(ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
ಸುಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ
ಸಚಿನ್ ಮನ್ನು ಚಿನ್ನಾ ರಾಠೋಡ
ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಭೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ನಡಾವಳಿ ನನ್ನ ಕೈಸೇರಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಜಮೀನು ಅರಣ್ಯೇತರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ
ಸುಮೀತಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ಕಲಬುರಗಿ
ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಾಲು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಾಯ್ದರೂ ಬೆಳೆ ಕೈಗೆಟುಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ