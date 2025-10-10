ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು | ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಸಲಹೆ

<p><strong>ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು</strong>: ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಕೆಆರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣೀರ ಕೆ.ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.<br><br> ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೊರಾಡು ರಿವರ್ ಸೈಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕೈಲ್ ಪೋಳ್ದ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂತೋಷ ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. <br><br>ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೂಲಕ ಹಿರಿಯರಾದ ಬಲ್ಯಮೀದೇರಿರ ನಾಚಪ್ಪ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಮೀದೇರಿರ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುತ್ತಮ್ಮ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೀದೇರಿರ ಎ.ಸೋಮಣ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>