ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು | ವೇಷಭೂಷಣ, ಅಭಿನಯ; ಚಿಣ್ಣರ ಸಂಭ್ರಮ

ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಮಕ್ಕಳ ದಸರಾ ; ಸೈಕಲ್ ರೇಸ್, ನಾಟಕ, ಜನಪದ ನೃತ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:02 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:02 IST
ಭಾಗಮಂಡಲದ ಕಾವೇರಿ ಕನ್ನಿಕೆ ಸುಜ್ಯೋತಿ ನದಿ ದೇವತೆಗಳ ವೇಷಧಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರು.
 ಬಾಲಕಿಯಿಂದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವೇಷ 
ಚಿಣ್ಣರ ವಿವಿಧ ವೇಷಭೂಷಣಗಳ  ವಿವಿಧ ವೇಷಭೂಷಣ 
 ಬಾಲಕಿಯರ ಜನಪದ ನೃತ್ಯದ ಸೊಗಸು
ಚಿಣ್ಣರ ವಿವಿಧ ವೇಷಭೂಷಣ 
KodaguDasara

