ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಡಾ.ಕೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ್ಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ.
ಐಎಚ್ವಿ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು
ಡಾ.ಜಿ.ಕೆ.ಸನತ್ಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ.
ಐಎಚ್ವಿ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು
ಡಾ.ಜಿ.ಕೆ.ಸನತ್ಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ.
ಸೋಂಕಿತರ ಕುರಿತು ತಾರತಮ್ಯ ಬೇಡ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಲು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ. ಎಚ್ಐವಿ ತಡೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಪದಿರ ಸುನೀತಾ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿಸೋಂಕಿತರ ಕುರಿತು ತಾರತಮ್ಯ ಬೇಡ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಲು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ. ಎಚ್ಐವಿ ತಡೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಲ್ಲರ ಜ
ವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಪದಿರ ಸುನೀತಾ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ