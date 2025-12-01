ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೊಡಗು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣದತ್ತ ಎಚ್‌ಐವಿ

ಕಳೆದರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 1,112 ಎಚ್‌ಐವಿ ಸೋಂಕಿತರು
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:49 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:49 IST
ಡಾ.ಸನತ್‌ಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಏಡ್ಸ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ.
ಸುನೀತಾ ಮುತ್ತಣ್ಣ
ಎಚ್‌ಐವಿ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಡಾ.ಕೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ್‌ಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ.
ಐಎಚ್‌ವಿ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು
ಡಾ.ಜಿ.ಕೆ.ಸನತ್‌ಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ.
ಸೋಂಕಿತರ ಕುರಿತು ತಾರತಮ್ಯ ಬೇಡ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಲು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ. ಎಚ್‌ಐವಿ ತಡೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಸುನೀತಾ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ
Kodagu

