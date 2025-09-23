ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu
ADVERTISEMENT

ಕೊಡಗು: ಬಿಜೆಪಿಯ ಓಬಿಸಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ‍ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಚಿವ ಎನ್.ಎಸ್.ಭೋಸರಾಜು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:28 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಎರಡು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದೆ‌. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿರುವೆ
- ಅಪ್ರು ರವೀಂದ್ರ
Kodagu

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT