ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಕುಟಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷಕರು
ಸುನಿಲ್ ಎಂ.ಎಸ್.
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:04 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:04 IST
ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿಯ ಏಳನೇ ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಳಿಯ ಆನೆಕಾಡು ಅರಣ್ಯದಂಚಿನ ತೊಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಣತಿದಾರ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಟಿ.ವಿ.ಶೈಲಾ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದರು‌.ಸಹಾಯಕ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
KodaguCaste CensusCaste survey

