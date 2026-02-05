ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ: ಹುದ್ದೆ ಸೃಜಿಸದೇ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ

ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ; ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಗುವತ್ತ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:35 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:35 IST
ಕಾಯಂ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು | ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಗಿಗೆ ಏಕಿಲ್ಲ | ಕಾಯಂ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ
ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬೋಧಕ ಕಾಲೇಜು
ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬೋಧಕ ಕಾಲೇಜು
ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಅನುಮತಿಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಂದಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಬಂದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಡಾ.ಎ.ಜೆ.ಲೋಕೇಶ್ ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೀನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ
