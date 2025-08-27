ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu
ADVERTISEMENT

ಗೌರಿ, ಗಣೇಶನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಕೊಡಗು

ಹಲವೆಡೆ ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ಸೊಬಗು, ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಥತೆ
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:40 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KodaguGanesha Chatruthi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT