ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು | ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಕುಮಾರ್‌ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆ ತಂದ ಶಿಕ್ಷಕ
ಜೆ.ಸೋಮಣ್ಣ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:26 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:26 IST
ಶಾಲೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಎ.ಎಸ್.ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಿಗ್ರಹ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು.
ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹಾಸಿಗೆ
ಕುಮಾರ್
