ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಜ್ಜು

13ರಿಂದ ಕುಮಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ
ಡಿ.ಪಿ.ಲೋಕೇಶ್
Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 5:32 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 5:32 IST
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಂತಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ರಥ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದಂದದು ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು.
Kodagu

