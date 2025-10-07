ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಡಿಕೇರಿ | ‘ತುತ್ತಿನ ಚೀಲ’ ತುಂಬಿಸಿದ ‘ಬೆಳಕಿನ ದಸರೆ’

ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರೆಗೆ ಬಂದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:59 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:59 IST
ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿ
ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ವ್ಯಾಪಾರಿ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರೆಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮೈಸೂರು ದಸರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತದೆ
ರಫೀಕ್ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿ.
KodaguDasara

