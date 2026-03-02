ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮಡಿಕೇರಿ|ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಕಾಡಾನೆ ಉಪಟಳ; ಆನೆ ದಾಳಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 3 ಸಾವು

ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:52 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:52 IST
ಮದೆನಾಡು ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಪಟ್ಟಡ
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು. ಒಂಟಿ ಆನೆಯನ್ನು 10 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು
ಧನಂಜಯ ಅಗೋಳಿಕಜೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡ
MadikeriElephant attackwild elephant

