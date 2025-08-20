ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಮಡಿಕೇರಿ: ಕಳವಿಗೆ ಜಿಗಣೆ ರಕ್ತವೇ ಸಾಕ್ಷಿ

8 ಪೊಲೀಸರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ₹ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕಳವು, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ₹ 15 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ!
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:33 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:33 IST
KodaguCrime

