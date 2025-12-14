ಭಾನುವಾರ, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu
ADVERTISEMENT

ಬೇತು ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಿಶಾಸ್ತಾವು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರು ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ

ನಾಯಿಹರಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಆರಂಭ; ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಹರಕೆ
ಸಿ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:47 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Kodagu

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT