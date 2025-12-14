ಭಾನುವಾರ, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ | ಯಶಸ್ವಿ ಮಿಂಚಿನ ಶತಕ: ಮುಂಬೈಗೆ ಜಯ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:11 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Cricketsyed musthaq ali cricket

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT