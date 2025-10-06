ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu
ADVERTISEMENT

ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜು

ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಆಹಾರ ದಾಸ್ತಾನು, ಮೀಟರ್ ಘಟಕ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಸಮ
ಜೆ.ಸೋಮಣ್ಣ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:42 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:42 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಉಳಿದಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗ
ಉಳಿದಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗ
ಕಲ್ಲು ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಕಟಡ
ಕಲ್ಲು ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಕಟಡ
ಕಟ್ಟಡದ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೈಜುಗಲ್ಲು
ಕಟ್ಟಡದ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೈಜುಗಲ್ಲು
KodaguGonikoppal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT