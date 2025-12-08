ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ನಾಪೋಕ್ಲು | ಬಪ್ಪಕ ಪುತ್ತರಿ ಬಣ್ಣತೆ ಬಾತ್ ಪೊಯಿಲೆ ಪೊಯಿಲೆ...’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:55 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:55 IST
ನಾಪೋಕ್ಲುವಿನ ನೂರಂಬಾಡ ಕೋಲ್ ಮಂದ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪುತ್ತರಿ ಕೋಲಾಟ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ರಂಜಿಸಿತು.
ನಾಪೋಕ್ಲುವಿನ ನೂರಂಬಾಡ ಕೋಲ್ ಮಂದ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪುತ್ತರಿ ಕೋಲಾಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನನಡೆದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ  ಕಾಪಾಳ  ವೇಷಧಾರಿಗಳು ನರ್ತಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಕಳೆ ನೀಡಿದರು.
KodaguTraditional Activities

