ಕೆಲವೆಡೆ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ಕೀಟ ಕಾಟ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 20,861 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬಿತ್ತನೆ ಪೂರ್ಣ
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:45 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:45 IST
ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ಹುಳು
Kodagu

