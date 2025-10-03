ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸಾಲುದೀಪಗಳಂತೆ ಸಾಗಿದ ಮಂಟಪಗಳು

ಇರುಳು ಹಗಲಾಯಿತು, ದಸರೆಗೆ ಬೆಳಕಾಯಿತು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಕಣ್ತುಂಬಿತು
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:15 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:15 IST
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ‘ಬೆಳಕಿನ ದಸರೆ’ಯಲ್ಲಿ ದೇಚೂರು ರಾಮಮಂದಿರವು ‘ಶ್ರೀರಾಮಾಂಜನೇಯ ವೈಭವ’ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ‘ಬೆಳಕಿನ ದಸರೆ’ಯಲ್ಲಿ ಪೇಟೆ ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರವು ‘ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಗೀತೋಪದೇಶ’ ಕಥಾವಸ್ತುವ‌ನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು   ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ರಂಗಸ್ವಾಮಿ
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆರಂಭವಾದ ‘ಬೆಳಕಿನ ದಸರೆ’ಯಲ್ಲಿ ಪೇಟೆ ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರವು ‘ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಗೀತೋಪದೇಶ‘ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ತನ್ನ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ರಂಗಸ್ವಾಮಿ
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ‘ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಗೀತೋಪದೇಶ’ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಪೇಟೆ ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರದ ಮಂಟಪವು ‘ಬೆಳಕಿನ ದಸರೆ’ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿತು  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ರಂಗಸ್ವಾಮಿ
Kodagu

