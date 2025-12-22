ಸೋಮವಾರ, 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೊಡಗು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಯೊ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ

ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಲಾವತಿ, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಎ.ಎಸ್.ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:10 IST
Last Updated : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:10 IST
Kodagu

